  • الأربعاء 19 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر03:01 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كوكب الأرض

رد حاسم من عالم أزهري بشأن تقدم ساعة "القيامة"

كورونا

3 تسجيلات تكشف محاولة الإخوان إرهاب المواطنين بـ«كورونا»

محمد رمضان

تعليق غير متوقع من أشرف زكي عن أزمة محمد رمضان

النائب فرج عامر

برلماني يتقدم بمقترح قانون لمواجهة أغاني المهرجانات

المدارس

"الصحة" توجه رسالة هامة لأولياء الأمور بشأن المدارس

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين ينفعل على الهواء بسبب هاني شاكر

وزير التعليم

أول تعليق من"التعليم" على واقعة فيديو "كارثة" المنوفية

الدولار

تراجع كبير في أسعار الدولار اليوم الثلاثاء

وزير التعليم

مدرس يدخن الشيشة داخل الفصل.. وقرار عاجل من«التعليم»

عمر البشير

تصريح عاجل من الجنائية الدولية بشأن محاكمة "البشير"

في دوري أبطال أوروبا..

بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول يسقط أمام أتلتيكو مدريد

الرياضة

محمد صلاح ليفربول
محمد صلاح ليفربول
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

تأكد غياب «صلاح» عن حفل أفضل لاعب أفريقي

#

تعليق ناري من كلوب بعد سؤاله عن غياب صلاح عن مباراة مانشستر

#

تصريح جديد لـ«أبوتريكة» عن ليفربول وصلاح

#

تعليق ساخر من «أبوتريكة» على هدف محمد صلاح

حقق فريق أتلتيكو مدريد الإسباني فوزا صعبا على ضيفه ليفربول الإنجليزي 1 - صفر في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ويدين أتلتيكو مدريد بالفضل في هذا الفوز للاعبه ساؤول نيغيز الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الرابعة.
ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب على ملعب أنفيلد يوم 11 مارس المقبل، حيث يحتاج ليفربول للفوز بفارق هدفين للتأهل لدور الثمانية، بينما يحتاج أتلتيكو للفوز أو التعادل بأي نتيجة ليضمن التأهل للدور التالي.
وتأهل ليفربول لهذا الدور بعدما تصدر المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة، بينما تأهل أتلتيكو مدريد لهذا الدور بصفته وصيف المجموعة الرابعة برصيد عشر نقاط.
ويستعد ليفربول لمواجهة ويستهان يوم الاثنين المقبل في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة فياريال يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "الباز" يطالب بوضع مطربي المهرجانات في "حجرغنائي"
» بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول يسقط أمام أتلتيكو مدريد
» الجمعة.. إنطلاق فاعليات المؤتمر العربي الرابع للمحاماة
» هذا هو السبب الأكبر وراء تعاطي المراهقين لـ"المخدرات"
» "التعليم" تكشف حقيقة واقعة الشيشة داخل أحد الفصول
» فضيحة.. إسرائيل تبحث عن أسلحة في حقائب أطفال فلسطينيين
» طليقة ملك ماليزيا تسرب صورة «خيانته» لها
» قرار جديد من النيابة بشأن وفاة هيثم زكي
» كاميرا مراقبة توثق اغتصاب وقتل فتاة على يد نجل ضابط
» قصة أول عملية زراعة وجه في العالم.. ولماذا انتهت بالوفاة؟
» «دماء على الأسفلت».. والجاني سائقو النقل الثقيل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:15 ص

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:38

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:24

  • مغرب

    17:50

  • عشاء

    19:20

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان