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"الباز" يطالب بوضع مطربي المهرجانات في "حجرغنائي"

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الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز
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اقترح الإعلامي محمد الباز، وضع مطربي المهرجانات في حجر غنائي يشبه الحجر الصحي لمصابي فيروس كورونا المستجد.
وقال الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إن الحجر الغنائي الهدف منه التعامل مع هذه الظاهرة بتحجيمها أولًا ثم فحص من يصلح للغناء ومن لا يصلح، ويتم تعليمهم أن الكلام الذي يرددونه "عيب".
وتابع: "الكلام الذي يردده مطربو المهرجانات ليس فقط تحريضا على الفسق، ولكنه كلام جنسي واضح".
وواصل الباز: "أنا أدعو نقيب الموسيقيين، هاني شاكر، أن يقوم بعزل هؤلاء المطربين في حجر غنائي لمنع انتشارهم، وبعدها يتم تأهيلهم للغناء إن كانوا سيصلحون لذلك".

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