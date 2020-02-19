» "الباز" يطالب بوضع مطربي المهرجانات في "حجرغنائي"

اقترح الإعلامي محمد الباز، وضع مطربي المهرجانات في حجر غنائي يشبه الحجر الصحي لمصابي فيروس كورونا المستجد.



وقال الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إن الحجر الغنائي الهدف منه التعامل مع هذه الظاهرة بتحجيمها أولًا ثم فحص من يصلح للغناء ومن لا يصلح، ويتم تعليمهم أن الكلام الذي يرددونه "عيب".

