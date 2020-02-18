3 تسجيلات تكشف محاولة الإخوان إرهاب المواطنين بـ«كورونا»

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عرض الإعلامي محمد الباز، 3 تسجيلات كشفت عن مخطط خطير للجماعة الإرهابية، لنشر الفزع من فيروس كورونا الجديد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي والجروبات على "واتساب".
واستعرض "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، ثلاثة تسجيلات صوتية لسيدات يزعمن وجود فيروس كورونا الجديد، وأن الدولة تتكتم على الأمر.
التسجيل الأول، لسيدة تقول إنها والدة لطلاب بمدرسة فيكتوريا كولدج بالإسكندرية، وتزعم وجود حالات اشتباه وإصابة بكورونا بين الطلاب، وقالت: "خافوا على مستقبل أولادكم وقعدوهم".
التسجيل الثاني، لفتاة بالإسكندرية، تزعم أن شقيقيها يعملان بمديرية الصحة بالإسكندرية، وأنهما أبلغاها بوجود حالات إصابة بكورونا وأن وزارة الصحة تخفي عن المواطنين الخبر خوفًا من الهلع.
والسيدة الثالثة والدة أحد الطلاب بمدرسة تحسين الصحة، وتزعم أيضًا أن هناك إصابات بفيروس كورونا، وتطالب الأمهات بعدم إرسال أبنائهن للمدارس.

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