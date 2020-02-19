الهند تبني جدارا لحجب العشوائيات قبيل زيارة ترامب

19 فبراير 2020 - 12:30 ص

أنشأت السلطات الهندية جداراً أمام منطقة عشوائية في مدينة أحمد آباد، الواقعة في ولاية كوجارات، قبيل زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وفقاً للأخبار المتداولة في وسائل الإعلام المحلية "أنشأت السلطات جدارا على طريق يمتد أمام منطقة عشوائية يقيم فيها أكثر من 2000 شخص، بلغ طوله 500 متر وارتفاعه 1.2 متر، وذلك قبيل زيارة مرتقبة لترامب وزوجته ميلانيا".

ورأى سياسيون أن بناء الجدار يهدف لإخفاء منطقة عشوائية سيعبر أمامها موكب ترامب.

ولفت سكان المنطقة بأن مصاريف بناء الجدار كان يمكن استغلالها في أمور تعود بالنفع على المواطنين.

وأفاد المسؤول الحكومي بيجال باتل بأن الجدار لم ينشأ لإخفاء العشوائيات وإنما لضرورات أمنية.