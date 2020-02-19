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بروسيا دورتموند يتغلب على سان جيرمان بدوري الأبطال

الرياضة

سان جيرمان ودورتموند
سان جيرمان ودورتموند
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المصريون ووكالات

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بروسيا دورتموند يتعادل سلبيًا مع شالكة

تغلب فريق بروسيا دورتموند الألماني، على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدفين لهدف، الثلاثاء، في مباراة ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وبدأ الفريقان المباراة بنية التسجيل مبكرًا، ليأتي أول تهديد حقيقي من ركلة حرة مباشرة نفذها البرازيلي نيمار إنحرفت قليلاً عن مرمى بروسيا دورتموند الذي رد بكرتين خطيرتين أهدرها اليافع النرويجي هالاند.
وفي الشوط الثاني، ارتفعت وتيرة المباراة وتمكن الطرفان من خلق عدة كرات سجل اللاعب هالاند أخطرها عند الدقيقة 69 من عمر المباراة، واضعًا بروسيا دورتموند في المقدمة.
رد الفريق الباريسي لم يتأخر سوى ست دقائق إذ تمكن نيمار من إدراك التعادل بعد مجهود فردي رائع من الشاب كليان مبابي، ليعود هالاند وينهي أفراح باريس سان جيرمان سريعًا بهدفٍ ثانٍ من تسديدة قوية سكنت شباك الحارس كيلور نافاس في الدقيقة 77.
لتنتهي المباراة بفوزدورتموند في انتظار لقاء العودة يوم 11 مارس/آذار المقبل على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس. 

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