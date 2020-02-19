منى فاروق تنشر صورة مفاجئة بعد تهديدها بالانتحار

أحمد عادل شعبان
أثارت الفنانة منى فاروق موجة جديدة من الجدل بعد ظهورها في فيديو وتهديدها بالانتحار بسبب مقطع فيديو غير لائق ظهرت فيه .
ونشرت "منى" صورة للكعبة المشرفة في أعقاب تداول مقطع الفيديو الخاص بها ، وعلقت قائلة: يارب اكتبلي عمرة".
و خرجت الفنانة المصرية منى فاروق وكشفت عن مواقف صعبة تتعرض لها بسبب الفيديو المشين الذي سُرب لها قبل أشهر.
و ظهرت الفنانة منى فاروق في فيديو لايف عبر حسابها بـ"انستجرام" لتتحدث عن رغبتها في الانتحار بسبب تعامل الناس معها بعد أزمة الفيديو الفاضح.
وقالت منى في "اللايف" : أنا آسفة إني خليتكم تشوفوني في حاجة غير لائقة .. ولو حد فيكم معندوش خطيئة ياريت يجي يموتني.
وأضافت: بقيت منبوذة ومحدش عايز يتعامل معايا .. وبقيت بفكر في الانتحار
ومش لاقية شغل .. ومعنديش غير حلين يا إما أعمل حاجة غلط يا إما أموت.
وأردفت: الناس كلها بقت بتكرهني وبقى عندي أزمة ثقة .. ومحدش عاوز يساعدني .
واستدركت: ممعييش فلوس ودايما عيانة والحل إني انتحر وأعتقد دا اللي هيحصل.
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