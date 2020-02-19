  • الأربعاء 19 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر08:56 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مرتضى منصور

مرتضى يهاجم الغندور بسبب نجم الأهلي: سيادتك غلطت في اللي عملته

الخطيب

قرارات صادمة من الخطيب تجاه لاعبي الأهلي وعبد الحفيظ يبلغهم بها

منى فاروق

منى فاروق تنشر صورة مفاجئة بعد تهديدها بالانتحار

ريني فايلر

تعرف على مفاجأة فايلر لخداع الزمالك في السوبر

كلوب وصلاح

كلوب يرد على الشتائم التي نالها بسبب تغيير صلاح بـ3 كلمات

كوكب الأرض

رد حاسم من عالم أزهري بشأن تقدم ساعة "القيامة"

كورونا

3 تسجيلات تكشف محاولة الإخوان إرهاب المواطنين بـ«كورونا»

محمد رمضان

تعليق غير متوقع من أشرف زكي عن أزمة محمد رمضان

النائب فرج عامر

برلماني يتقدم بمقترح قانون لمواجهة أغاني المهرجانات

المدارس

"الصحة" توجه رسالة هامة لأولياء الأمور بشأن المدارس

فنان شهير: لهذه الأسباب رفضت العمل مع عادل إمام

الصفحة الأخيرة

عادل إمام
عادل إمام
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

إنجي خوري تصدم الجميع وتعترف بإقامة علاقة مع فنان شهير

#

هذا ما حدث فى غرفة غسل الموتى مع علاء ولى الدين

#

مخرج يطلق زوجته الفنانة ويتهمها بخيانته مع فنان شهير

#

رقصة مثيرة لـ"درة" مع فنان شهير تشعل مواقع التواصل

رياض الخولي

أوضح الفنان رياض الخولي أسباب رفضه للعمل مع الزعيم عادل إمام في فيلم طيور الظلام بعد عرض السيناريو عليه.

وقال الفنان "رياض الخولي" إنه تلقى اتصالا من الكاتب وحيد حامد وعرض عليه المشاركة في فيلم "طيور الظلام" ، لكنه رفض تماما الفيلم حين علم أن أجره سيكون مجرد 50 قرشا فقط .

وأشار إلى أن القائمين على الفيلم أغروه للقبول قائلين "أنت سوف تعمل مع عادل إمام" .. لكنه رفض أيضا.

وتابع: من أسباب رفضي أيضا أن الشخصية كانت تتطلب شخصا يملك لحية ويتحدث باللغة العربية بشكل جيد .

واستدرك : ذهبت وجلست مع أمي وحكيت لها ما حدث ، فطلبت مني الموافقة على الفيلم ، وبالفعل وافقت ونجحت.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» فنان شهير: لهذه الأسباب رفضت العمل مع عادل إمام
» الأهلي لـ"كهربا": إذا قابلت مرتضى في السوبر فتعامل معه بهذه الطريقة
» طلب مفاجيء من منى فاروق لمتابعيها بعد تهديدها بالانتحار
» "الباز" يطالب بوضع مطربي المهرجانات في "حجرغنائي"
» بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول يسقط أمام أتلتيكو مدريد
» الجمعة.. إنطلاق فاعليات المؤتمر العربي الرابع للمحاماة
» هذا هو السبب الأكبر وراء تعاطي المراهقين لـ"المخدرات"
» "التعليم" تكشف حقيقة واقعة الشيشة داخل أحد الفصول
» فضيحة.. إسرائيل تبحث عن أسلحة في حقائب أطفال فلسطينيين
» طليقة ملك ماليزيا تسرب صورة «خيانته» لها
» قرار جديد من النيابة بشأن وفاة هيثم زكي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:14 م

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:38

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:24

  • مغرب

    17:50

  • عشاء

    19:20

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان