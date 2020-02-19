بعد فيديو الانتحار.. شريف منير: عايز أمثل مع مني فاروق

علق الفنان شريف منير على أزمة الفنانة مني فاروق، بعد إثارتها الجدل بظهورها في بث مباشر تهدد فيه بالانتحار، بسبب معاناتها منذ خروجها من السجن، معلنًا رغبته في التعاون الفني مع منى فاروق، لافتا إلى أنها ممثلة جيدة حتى وإن أخطأت في أمر ما.

وكتب شريف منير، عبر حسابه على "فيس بوك": "عزيزتي الفنانة منى فاروق.. ربنا غفور رحيم.. وأعتقد ناس كتير مسمحاكي.. ومتعاطفة معاكي.. وأنا منهم.. لا تيأسي كل حاجة بتعدّي وياما ناس غلطت أكتر منك وعدّت على خير .. وعايشين بينّا وبيشتغلوا والناس نسيت".

تابع: "ماتقسيش على نفسك أوي كده.. منتظرك علشان أمثل معاكي.. منى فاروق ممثلة شاطرة وأكون سعيد جداً إني أمثل معاها" .

كانت الفنانة منى فاروق قد ظهرت في بث مباشر عبر حسابها على "انستجرام"، أكدت خلاله أنها تحاول التظاهر بأنها تعيش حياة طبيعية منذ خروجها من السجن قبل 8 أشهر، لكنها في الواقع ليست كذلك، بل تعاني بشدة من نبذ الناس والمجتمع لها، موضحة أنها لا تجد فرص عمل في أي مجال وليس التمثيل فقط، لأن الجميع يخافون منها ومن أزمتها ويفضلون الابتعاد عنها.

وتابعت "مني" : أنها حاليا في الإمارات ولا تجد عملا، ولا تستطيع العودة لمصر لأنها تخاف حتى من السير في الشوارع خوفا من المضايقات، وكل الأبواب أغلقت في وجهها، قائلة: "الدنيا ضاقت عليا أوي.. وأنتوا كده بتقفلوا عليا كل الأبواب الحلال وأنا توبت والله.. فلما تقفلوا عليا أبواب الحلال مش هيبقا قدامي حل غير إني أعمل حاجة حرام أو أموت.. وأنا أفضل الانتحار على إني أعمل حاجة حرام".