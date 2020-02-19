» المقاولون يواجه المصرى فى كأس مصر

19 فبراير 2020 - 11:42 ص

يواجه المقاولون العرب نظيره المصري البورسعيدي فى تمام الخامسة مساء على استاد السويس الجديد، فى مواجهة صعبة ولن تخلو من الإثارة والمتعة كعادة لقاءات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

ويسعى عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لاستغلال انتعاشة الفريق وتحقيق المكسب سعيًا للتتويج باللقب الرابع فى تاريخه.

فى المقابل يسعى إيهاب جلال المدير الفنى للمصري البورسعيدي لمواصلة مشوار فريقه بكأس مصر سعيًا للقب الثانى، حيث توج المصري بطلا لكأس مصر مرة واحدة فى تاريخه موسم 1998 كما حل وصيفاً فى 10 مرات سابقة.