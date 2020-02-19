» حقيقة مشادات لاعبي الزمالك بمعسكر أبوظبي

19 فبراير 2020 - 12:00 م

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة وجود مشادات بالأيدى بين حازم إمام وأحمد سيد "زيزو" نجمي فريق الزمالك، داخل معسكر الفريق بأبوظبي قبل مباراة السوبر المحلى أمام النادى الأهلى والمقرر لها غدًا الخميس.

وأكد "شوبير" في تصريحات لـ قناة "أون سبورت" أن الأمور تسير بشكل جيد ورائع داخل الفريق نافيًا وجود أي خلاف بين نجمي الفريق.

وأضاف أن حازم إمام لم يشارك في مران الفريق أمس واكتفى بمجرد الركض الخفيف، لافتًا إلى أن زيزو أصيب نتيجة لـ صدام مع أحد لاعبي الفريق خلال المران الأساسي.