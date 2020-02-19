» "الجملة دى مش هتسمعوها تاني".. خبر سار من الكهرباء للمواطنين

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الكهرباء

تن

أيمن حمزة

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الوزارة تعاني من نقص شديد بالكشافين والمحصلين، قائلاً: "إننا كنا نواجه مشكلة في عدد الكشافين والمحصلين، حيث كنا بحاجة لضعف العدد الموجود، وفي نفس الوقت نسعى للتحول من العدادات التقليدية للعدادات الحديثة".

وأضاف "حمزة"، خلال حواره مع  برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الأربعاء، أنه تم التعاقد مع شركة مختصة بقراءة العدادات لمواجهة هذه المشكلة، مع عمل برنامج القراءة الموحد، الذي يُلزم القارئ بتصوير العداد وتوثيق القراءة بالصورة، وإرسالها لشركة الكهرباء وشركة قراءة العدادات".

وتابع: "هذا الإجراء يعكس اهتمامنا في بحث أي شكوى واردة من المواطنين، معقبًا: "مفيش حاجة اسمها ادفع وبعدين اشتكي، الجملة دي مش هتسمعوها تاني، لو عندك شكوى تقدم بيها، ونحن نتابع الشكاوى ونعمل على حلها".

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