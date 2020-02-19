انتشار "كورونا" بالمدارس.. ومجلس الوزراء يكشف الحقيقة

19 فبراير 2020 - 01:23 م

أكد مجلس الوزراء أن جميع الرسائل الصوتية التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وتحذر من انتشار فيروس "كورونا" بالمدارس غير صحيحة، حسبما جاء في بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

وأشار المركز أنه تواصل مع وزارتي الصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، وأكدتا عدم صحة تلك الأنباء ولا صحة لظهور أي حالات مصابة بفيروس "كورونا"، وجميع المدارس على مستوى الجمهورية خالية تمامًا من أي فيروسات وبائية، إلي جانب اتخاذ جميع التدابير اللازمة الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة أي أمراض معدية.

وأشارت الوزارتان إلي أن الخطط الاحترازية تتضمن مجموعة من الإجراءات التي تتمثل في رفع درجة الاستعداد والتنبيه علي جميع المدارس بضرورة وجود خطة للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية وتنفيذ خطة النظافة العامة داخل المدارس، وتهوية الفصول بشكل جيد، والتأكيد علي سلامة الوجبة الغذائية للتلاميذ وتطبيق الاشتراطات الصحية الواجب توافرها بمخازن الأغذية والعاملين بها.

ولفتت الوزارتان إلى أنه تم التنبيه على المدارس بإجراء كشف مبدئي علي الطلاب المستجدين وعمل فحص دوري لهم، وكذلك عمل فحص ظاهري للتلاميذ والمدرسين المشتبه في إصابتهم بأي أمراض معدية وسرعة التعامل معهم بإحالتهم إلى المستشفيات وكذلك متابعة التلاميذ المتغيبين مع حث التلاميذ على اتباع أساليب صحية سليمة وتنظيم ندوات تثقيفية لهم.