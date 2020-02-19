» بعد منع المهرجانات.. رانيا يوسف تعلق: "بحب إللي بيرقص"

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن رأيها في أغاني "المهرجانات"، وذلك بعد الأزمة التي أثيرت بعد منع نقابة الموسيقيين مغني المهرجانات من المشاركة في أي حفل، حيث قالت إنها "تحب ومع كل أنواع الفن بأشكاله المختلفة".

وقالت رانيا يوسف إنها تسمع هذا النوع من الأغاني عندما يتطلب الأمر وتبعًا لحالتها النفسية، خاصة عندما تريد الرقص والجو المرح، بحسب موقع "في الفن".

وتابعت رانيا أنها ضد المنع خاصة أن لهذا النوع جمهور ويحبه بعض الناس، مضيفة أنها "مع وجود هذه الأغاني لكن مع رقابة بالتأكيد".

جدير بالذكر أنه يعرض لـ رانيا يوسف حالياً فيلم "صندوق الدنيا" مع خالد الصاوي وباسم سمرة وصلاح عبد الله وأحمد كمال وهو من تأليف وإخراج عماد البهات.