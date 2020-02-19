  • الأربعاء 19 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر02:41 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

مفاجأة.. "ترامب" يستعد لحضور أولمبياد طوكيو باليابان

الاهلى والزمالك

صور السيسى تزين استاد "بن زايد"

نانسي عجرم

نانسي عجرم تثير الجدل وتظهر مع شبيه قتيل منزلها

أثاث مريم فخر الدين في المزاد

"والدتها مسيحية وتزوجت 4 مرات".. ما لا تعرفه عن مريم فخر الدين

مطربي المهرجانات

حكم الاستماع إلى أغانى المهرجانات؟.. الإفتاء تحسم الجدل

وزير التموين

قرار عاجل من وزير التموين بشأن الدعم النقدى

أطفال المدارس

انتشار "كورونا" بالمدارس.. ومجلس الوزراء يكشف الحقيقة

محمد رمضان

الطيار المفصول يخرج عن صمته .. ويكشف مفاجأة جديدة عن " محمد رمضان"

مرتضى منصور

"مرتضى" يفاجئ "الغندور" بهذا الأمر على الهواء مباشرة

الزمالك

أول غيابات الزمالك بالسوبر أمام الأهلى

بعد منع المهرجانات.. رانيا يوسف تعلق: "بحب إللي بيرقص"

الصفحة الأخيرة

رانيا يوسف
رانيا يوسف
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

بعد قرار منع المهرجانات.. فيديو قديم يضع هاني شاكر في مأزق

#

حسن يوسف يفجر مفاجأة جديدة عن مرض خالد النبوي

#

براءة رانيا يوسف وبسمة وهبة من سب وقذف خالد يوسف

#

رانيا يوسف تثير الجدل بفستانها الجديد: مش عايز تشوف؟

رقص

رانيا يوسف

مهرجانات

بنت الجيران

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن رأيها في أغاني "المهرجانات"، وذلك بعد الأزمة التي أثيرت بعد منع نقابة الموسيقيين مغني المهرجانات من المشاركة في أي حفل، حيث قالت إنها "تحب ومع كل أنواع الفن بأشكاله المختلفة".

وقالت رانيا يوسف إنها تسمع هذا النوع من الأغاني عندما يتطلب الأمر وتبعًا لحالتها النفسية، خاصة عندما تريد الرقص والجو المرح، بحسب موقع "في الفن".

وتابعت رانيا أنها ضد المنع خاصة أن لهذا النوع جمهور ويحبه بعض الناس، مضيفة أنها "مع وجود هذه الأغاني لكن مع رقابة بالتأكيد".

جدير بالذكر أنه يعرض لـ رانيا يوسف حالياً فيلم "صندوق الدنيا" مع خالد الصاوي وباسم سمرة وصلاح عبد الله وأحمد كمال وهو من تأليف وإخراج عماد البهات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الصحة العالمية تحذر من الكمامات
» محمد منير يصدم الجميع: "غنيت فى وفاة والدتى"
» بعد منع المهرجانات.. رانيا يوسف تعلق: "بحب إللي بيرقص"
» قتل نجله والمباحث تكشف تفاصيل الجريمة الغامضة
» مسن عراقى يلفظ أنفاسه الأخيرة على الهواء مباشرة
» مصروف خيالى لزوجة "رونالدو"
» الضرائب تطالب "فيس بوك" بسداد 9 مليارات دولار
» "الجملة دى مش هتسمعوها تاني".. خبر سار من الكهرباء للمواطنين
» "بعد أقوم أبوسك".. ليلى علوى مطلوبة على جوجل
» بالفيديو.. بشرى سارة من الكهرباء للمواطنين
» حقيقة مشادات لاعبي الزمالك بمعسكر أبوظبي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:24 م

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:38

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:24

  • مغرب

    17:50

  • عشاء

    19:20

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان