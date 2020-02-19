» تصريحات غير متوقعة من "ترامب" عن الرئيس الصيني

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بالرغم من الخلافات التجارية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني "شي جين بينج"، إلا أن ترامب أشاد بجهوده في تعامله مع أزمة تفشى فروس" كورونا".

وأضاف ترامب في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الرئيس الصيني يعمل يجدية شديدة وأنه يحب الشعب الصيني وهو محب لبلاده ويؤدي عملاً جيدًا للغاية في ظل وضع صعب جدًا، لافتًا إلي أن الولايات المتحدة تعمل معه وتساعده منذ عدة أيام".

ونوهت الصحيفة بأن تصريحات "ترامب" التي تشيد باستجابة الحزب الشيوعي الصيني لاندلاع الأزمة التي أودت بحياة 2000 شخص في الصين، تتناقض مع التصريحات الصادرة عن أعضاء إدارته في هذا الشأن، كما أن تصريحات ترامب كرجل أعمال 2014 تتنافي عن هذه التصريحات الجديدة عندما انتقد أوباما في التعامل مع تفشي وباء الإيبولا. 


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