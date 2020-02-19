» "متزوجة من مخرج وتربطها علاقة بالسندريلا".. أسرار في حياة إنعام سالوسة

ولدت القديرة، إنعام سالوسة، في 15 سبتمبر 1939، في مدينة دمياط، وهي من أشهر كوميديانات العصر الحديث، فقدمت مئات من الأعمال الرائعة، والتي مازالت مستمرة في تقديمهم وإمتاعنا إلى وقتنا هذا.

بدايتها الفنية وأدوار الكوميديا

وإنعام إبراهيم حسن أحمد سالوسة، هو اسم الرائعة أنعام سالوسة بالكامل، وهي بدأت في المرحلة الثانوية حيث كانت تعزف على آلة الأوكورديون ثم بدأ نشاطها التمثيلي في الجامعة حيث شاركت بالفرق المسرحية ولعبت أدوار مختلفة في مسرح جامعة عين شمس.

ورغم اشتهارها بأداء الأدوار الكوميدية في عدد كبير من الأفلام والمسلسلات لكنها برزت في أدوار التراجيديا والدراما في مستهل مشوارها الفني خاصة في المسرحيات التي شاركت بها .

وبعد ذلك، قررت إنعام سالوسة الانضمام للمعهد العالي للفنون المسرحية لكي تقوم بصقل موهبتها الفنية وتعرفت خلال تلك الفترة على زميلها المخرج المسرحي سمير العصفوري الذي أخرج عدد كبير من المسرحيات أشهرها "العيال كبرت" .

متزوجة من مخرج شهير

متزوجة من المخرج سمير العصفوري، وعن بداية تعارفهما، قالت: إنها "كانت تدرس في قسم اللغات الشرقية في كلية الآداب وكان سمير يدرس في قسم التاريخ" .

وتابعت:"لكن بعد مرور شهر على الدراسة التحقت بقسم اللغة العربية فوجدته يغير قسمه ليلتحق معها أيضًا لتنشأ بينهما قصة حب كُللت بالزواج".

أثمر زواجهما عن إنجاب المخرجة والكاتبة تغريد العصفوري، التي أخرجت الجزء الثالث من "تامر وشوقية" و "الباب في الباب" وقامت بتأليف فيلم "يوم ما اتقابلنا".

حقيقة دياناتها وتدريبها السندريلا

اعتقد الكثيرون لفترة طويلة أنها مسيحية الديانة بسبب غرابة اسم عائلتها "سالوسة" لكنها أوضحت أنها مسلمة الديانة وأنها تعتز باسم عائلتها.

وقامت بتدريب سعاد حسني في بدايتها على الظهور والإلقاء السليم بفضل تمكنها من اللغة وإتقانها للفنون التمثيلية لتبرز بعدها سعاد حسني في فيلم "حسن ونعيمة" وتصبح بعدها أحد أبرز النجمات في تاريخ السينما المصرية .

تمتعت كذلك بعلاقة صداقة وطيدة مع السندريلا حيث قالت أن صداقتهما استمرت لعقود طويلة حتى وفاتها وأنها كانت من أقرب الناس إليها .

وجدير بالذكر، أن من أشهر المسلسلات التي شاركت بها، "ليالي الحلمية 5، حكايات هو وهي، الحقيقة والسراب، عائلة الحاج متولي، مشوار امراة، أحلام عادية، حدائق الشيطان"