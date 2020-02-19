  • الأربعاء 19 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر06:09 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
رمضان صبحى

حقيقة مشادة رمضان صبحي مع «كهربا»

علاء عبدالفتاح

إخلاء سبيل علاء عبدالفتاح وباقر وعلا القرضاوي

الطفلة جويرية ماهر

ولا «بيكا» ولا «شاكوش»..«فيروز الصغيرة» تنتظر من يكتشفها

الذهب

أسعار الذهب تصدم المواطنين وترتفع 13 جنيهًا

علي جمعة

من قال لزوجته «انتي طالئ» لا يقع الطلاق

ارشيفية

«نتنياهو» يجتمع بوزراء داخل مستشفى..تعرف على السر؟

محمد صلاح

هدية غير متوقعة من «صلاح» لطفل سوري

منظمة الصحة العالمية

«الصحة العالمية» تكشف عدد المصابين بـ«كورونا»في مصر

هبوط أول طائرة مدنية في مطار حلب

بعد 8 سنوات.. هبوط أول طائرة مدنية في مطار حلب

صورة

"السيسي" يوقع 4 اتفاقيات مع نظيره البيلاروسي

بعد 8 سنوات.. هبوط أول طائرة مدنية في مطار حلب

عرب وعالم

هبوط أول طائرة مدنية في مطار حلب
هبوط أول طائرة مدنية في مطار حلب
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

انهيار "نانسي" في أول ظهور لها بعد حادث سرقتها

#

أول قرار للسلطان قابوس في عمان بعد تعافيه

#

مصر تعزي كازاخستان في ضحايا الطائرة المنكوبة

#

شرم الشيخ تستقبل أول طائرة بريطانية بعد رفع الحظر

سوريا

مدينة حلب

مطار حلب

استقبل مطار حلب لأول مرة منذ 8 سنوات أول طائرة مدنية تابعة لشركة الطيران السورية صباح اليوم الأربعاء بعد فتحه أمام حركة الطيران إثر انقطاعه عن الخدمة.

وأعلنت وكالة الأبناء السورية "سانا" اليوم أن المطار أصبح جاهزا لاستقبال الرحلات الجوية بعد إعلان مدينة حلب آمنة بالكامل .

ولفت وزير النقل المهندس علي حمود في تصريحات صحفية علي متن الطائرة إن عودة مطار حلب للتشغيل وعودة إقلاع الرحلات الداخلية ومن ثم الخارجية انتصار كبير تم بفضل تضحيات الجيش السوري البطل وصمود الشعب السوري الذي يلتف حول جيشه لتحرير حلب وباقي الأراضي السورية، مشيرا إلي أن مدينة حلب لها أهمية اقتصادية وسياحية و أن العشرات من رجال الأعمال السوريين يرغبون بالعودة إلي حلب لإعادة أعمار المدينة وسوف يعوج المطار للعمل وباتجاه محطات عربية ودولية".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» «مدمنة جنس» نامت مع 130 رجلاً وتخضع للعلاج
» الصحف الإنجليزية تُحمل «صلاح» مسئولية الخسارة أمام أتليتكو
» مفاجأة.. «النقاز» ينتقل إلى هذا النادي 6 أشهر
» وفاة إعلامية شهيرة بشكل مفاجئ
» "متزوجة من مخرج وتربطها علاقة بالسندريلا".. أسرار في حياة إنعام سالوسة
» تصريحات غير متوقعة من "ترامب" عن الرئيس الصيني
» الطبلاوي يعلق على إطلاق بث قناة "مصر قرآن كريم"
» الصحة العالمية تحذر من الكمامات
» محمد منير يصدم الجميع: "غنيت فى وفاة والدتى"
» بعد منع المهرجانات.. رانيا يوسف تعلق: "بحب إللي بيرقص"
» قتل نجله والمباحث تكشف تفاصيل الجريمة الغامضة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:20 م

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:38

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:24

  • مغرب

    17:50

  • عشاء

    19:20

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان