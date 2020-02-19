بعد 8 سنوات.. هبوط أول طائرة مدنية في مطار حلب

19 فبراير 2020 - 02:54 م

استقبل مطار حلب لأول مرة منذ 8 سنوات أول طائرة مدنية تابعة لشركة الطيران السورية صباح اليوم الأربعاء بعد فتحه أمام حركة الطيران إثر انقطاعه عن الخدمة.

وأعلنت وكالة الأبناء السورية "سانا" اليوم أن المطار أصبح جاهزا لاستقبال الرحلات الجوية بعد إعلان مدينة حلب آمنة بالكامل .

ولفت وزير النقل المهندس علي حمود في تصريحات صحفية علي متن الطائرة إن عودة مطار حلب للتشغيل وعودة إقلاع الرحلات الداخلية ومن ثم الخارجية انتصار كبير تم بفضل تضحيات الجيش السوري البطل وصمود الشعب السوري الذي يلتف حول جيشه لتحرير حلب وباقي الأراضي السورية، مشيرا إلي أن مدينة حلب لها أهمية اقتصادية وسياحية و أن العشرات من رجال الأعمال السوريين يرغبون بالعودة إلي حلب لإعادة أعمار المدينة وسوف يعوج المطار للعمل وباتجاه محطات عربية ودولية".