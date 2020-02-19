"السيسي" يوقع 4 اتفاقيات مع نظيره البيلاروسي

19 فبراير 2020 - 04:38 م

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في القاهرة 4 اتفاقات هامة بين البلدين اليوم الأربعاء.

وتأتي الاتفاقية في إطار زيارة لوكاشينكو لمصر، وتم التوقيع على جملة من الاتفاقات والمذكرات، بينها:

1. مذكرة تفاهم لتشكيل لجنة رفيعة المستوى للحوار السياسي.

2. البرنامج التنفيذي للتعليم العالي وما بعد الجامعي.

3. مذكرة تفاهم خاصة بالبنك المركزي.

4. اتفاقية للتعاون والدعم المتبادل في مجال الجمارك.