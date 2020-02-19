"السيسي" يوقع 4 اتفاقيات مع نظيره البيلاروسي

الطيب حسين
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في القاهرة 4 اتفاقات هامة بين البلدين اليوم الأربعاء.
وتأتي الاتفاقية في إطار زيارة لوكاشينكو لمصر، وتم التوقيع على جملة من الاتفاقات والمذكرات، بينها:
1. مذكرة تفاهم لتشكيل لجنة رفيعة المستوى للحوار السياسي.
2. البرنامج التنفيذي للتعليم العالي وما بعد الجامعي.
3. مذكرة تفاهم خاصة بالبنك المركزي.
4. اتفاقية للتعاون والدعم المتبادل في مجال الجمارك.
عشاء07:20 م
فجر
05:15
شروق
06:38
ظهر
12:14
عصر
15:24
مغرب
17:50
عشاء
19:20