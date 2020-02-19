» وفاة إعلامية شهيرة بشكل مفاجئ

19 فبراير 2020 - 04:47 م

وافت المنية اليوم الأربعاء، الإعلامية السودانية ريتاج الآغا، بشكل مفاجئ، فيما نعت قناة "النيل الأزرق" الإعلامية الراحلة.

ولم تكشف القناة تفاصيل وأسباب موتها المفاجئ، إل أن صحيفة سودانية ذكرت أن المذيعة الراحلة "كانت تعاني قبل عامين من ورم سرطاني في الحنجرة أجرت من خلاله عملية جراحية بالقاهرة، وتعافت بعده ثم عادت مجددا لممارسة نشاطها التلفزيوني".

وتوفيت "الآغا" صباح اليوم إثر هبوط حاد في الدورة الدموية بمستشفى خاص، ونقل موقع "إرم نيوز" عن مصادر مقربة للإعلامية الراحلة، أنها تعرضت لوعكة صحية مفاجئة بسبب مشكلة في الغدة أثرت على عمل القلب، مشيرين إلى أن الآغا تزوجت في شهر أبريل الماضي، وتوفت وهي حامل.

والتحقت "الآغا" بقناة النيل الأزرق قبل 4 أعوام، وقدمت برامج رئيسة في القناة منها "مساء جديد"، و"إف إم الصباحي"، و"ما في مشكلة".