» مفاجأة.. «النقاز» ينتقل إلى هذا النادي 6 أشهر

19 فبراير 2020 - 04:59 م

أعلن أنيس بن ميم، مدير أعمال التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن السابق لنادي الزمالك، انتقال موكله إلى صفوف نادي سودوفا بطل ليتوانيا، في صفقة انتقال حر.

وكتب «بن ميم» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «رسميا حمدي النقاز يوقع لستة أشهر مع نادي سودوفا بطل ليتوانيا».

وكان الظهير الأيمن التونسي قد فسخ تعاقده مع الزمالك في ديسمبر الماضي من طرف واحد، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية وفقا لما أعلنه محاميه الخاص.

وينطلق الدوري في ليتوانيا يوم 13 مارس المقبل و يسعى نادي سودوفا للحفاظ على لقب البطولة التي توج بها في المواسم الثلاث الأخيرة.