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الصحف الإنجليزية تُحمل «صلاح» مسئولية الخسارة أمام أتليتكو

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محمد صلاح
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المصريون

ليفربول

صلاح

حملت الصحف الإنجليزي النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني مسئولية خسارة فريقه  أمس الثلاثاء أمام أتليتكو مدريد الإسباني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دورى أبطال اوروبا.

وذكرت الصحف الإنجليزية أن محمد صلاح نجم الفريق الأول، لم يقدم أداء قوي خلال المباراة، كما اتهمت كلوب بالجنون لإخراجه الفرعون المصري ونزول تشامبرلين بدلا منه في الوقت الذي كان الريدز يعاني من الخسارة .

وعنونت صحيفة الجارديان: درس إسباني ، وقالت صحيفة ديلي ستار: "مسيرة كلوب انتهت وخسر ليفربول في النهاية"، وقالت صحيفة "مترو": "خسارة نادرة لليفربول تجعل الريدز في حاجة لريمونتادا أوروبية جديدة".



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