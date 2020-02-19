من قال لزوجته «انتي طالئ» لا يقع الطلاق

19 فبراير 2020 - 05:32 م

اعتبر أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الدكتور سعد الدين الهلالي، إن وقوع الطلاق الشفوي بين الأزواج في مصر باطل لأنهم يعملون به بشكل غير صحيح،مؤكدًا أن هذا الرأي يقول به الدكتور علي جمعة الفمتي السابق.

وأشار الهلالي قائلا: "1% من الفقهاء قال وهذا أيضا رأي الدكتور على جمعة، الذي يفتي به على الهواء بكل شجاعة وفي كل مكان وهو أن المصريين لا يقع لهم طلاق لأنهم بيقولوا عليا الطلاء بالهمزة مش بالقاف".

وتابع حديثه: "بعض الشافعية قالوا كده، قالوا لابد للطلاق أن يكون بالقاف، وإحنا بقينا بندور على الرأي الشاذ عشان البيت ميتخربش".

وكان الشيخ على جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، قد أعد بحثا عن الطلاق أورد فيه أن طلاق المصريين لا يقع لأنهم ينطقونه بالهمزة وليس بالقاف، فيقولون "طالئ" وليس "طالق"، مستندا فيه على رأي قديم للفقهاء كانوا يعتبرون لفظ "تالق" والتي كان ينطق بها البعض وقتها لا تعتبر طلاقاً.

