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الترجي يهزم البنزرتي بهدفي «بن شوق» و«بن ساحة»

الرياضة

الترجى
الترجى
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أمير سعد

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حقق فريق الترجي فوزًا هامًا على نظيره البنزرتي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ15 الخامسة عشر للدوري التونسي.

وصالح الترجي جماهيره عقب خسارة لقب كأس السوبر الأفريقي بالخسارة 1 - 3 أمام الزمالك المصري، في المباراة التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة يوم الجمعة الماضي.

وتقدم الترجي في الدقيقة 66 عن طريق فادي بن شوق، الذي تسلم كرة خارج داخل منطقة الجزاء، ليضعها مباشرة على يمين حارس المرمى نعيم المثلوثي.

وبعده بدقيقة واحدة، سجل بلال بن ساحة الهدف الثاني، بعدما تلقى كرة عرضية من إبراهيما واتارا ليتسلم الكرة ويسددها مباشرة في الشباك.

ورفع الترجي رصيده إلى 41 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بينما تجمد رصيد البنزرتي عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.


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