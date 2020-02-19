ولا «بيكا» ولا «شاكوش»..«فيروز الصغيرة» تنتظر من يكتشفها

19 فبراير 2020 - 06:01 م

لا حديث هذه الأيام سوى عن المهرجانات الشعبية، ونجومها الذين فرضوا أنفسهم دون مقدمات على المصريين بل ذيع صيتهم في الوطن العربي، وعلى رأسهم حمو بيكا وحسن شاكوش، فما بين مرحب ومعارض تدور المعركة على السوشيال ميديا والتي انتقلت بدورها إلى القضاء ونقابة الموسيقيين.

وفي وسط هذا الصخب والجدال، ظهرت طفلة ذات 7 أعوام، يطلق عليها «فيروز الصغيرة»، كونها نسخة طبق الأصل من الفنانة الكبيرة الراحلة «فيروز»، والتي تحتاج إلى من يدعم موهبتها في الغناء والتمثيل، حيث تتميز بصوت قوي فضلًا عن أدائها أدوار الفنانة فيروز في أفلامها عندما كانت طفلة بشكل محترف.

مكتشفها ومدرب الجيتار «تامر عيسى»، يؤكد أن الطفلة " جويرية ماهر" مشروع فنانة كبيرة، فهي تجيد التمثيل والرسم والغناء،وتستطيع القيام بكل شئ، فلديها موهبة فريدة لكنها تحتاج من يكتشفها وينمي موهبتها.

وأضاف مدربها في تصريحات خاصة لـ«المصريون»، أن الطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات وهي تدرس في المدرسة بجانب تدريبها داخل نادي الرواد بالعاشر من رمضان، مشيرًا إلى أنه يريد أن يقدم لها في المسابقات وعلى رأسها برنامج "ذا فويس كيدز"، ولكنهم لا يعرفون طريقة التقديم للبرنامج.

ونشر المدرب تامر عيسى، فيديو أثناء أدائهما فقرة غنائية وتمثيلية، من أعمال الفنانة فيروز التليفزيونية، والتي أبهرت الطفلة كل من شاهدها بأدائها المميز وصوتها القوي، مطالبين من يهتم باكتشاف الواهب بأن يعطيها فرصة لتقديم نفسها.