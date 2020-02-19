» تفاصيل الحالة الصحية للمصاب بكورونا في مصر

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن آخر تطورات الحالة الصحية للمريض الأجنبي حامل فيروس كورونا في مصر، حيث قالت بأنه في طريقه للشفاء.

وبحسب قناة سكاي نيوز، فإن المنظمة أضافت أن الشخص الذي تمت اكتشاف إصابته بكورونا في مصر لم يعد حاملا للفيروس وفقا للتحاليل الأخيرة التي أجراها.

وكانت وزارة الصحة العالمية أعلنت الجمعة 14 فبراير عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد لشخص أجنبي دون الكشف عن جنسيته أو المنطقة التي كان يقيم بها.