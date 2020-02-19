» ناديا «الشمس» و«الزهور» يمنعان تشغيل أغاني المهرجانات

19 فبراير 2020 - 06:40 م

أصدر أسامة أبو زيد، رئيس مجلس إدارة نادي الشمس ومحمد الدمرداش رئيس نادي الزهور، بيانا رسميًا اليوم الأربعاء بمنع تشغيل أغاني المهرجانات في أي مكان بالنادي سواء في المحلات او المطاعم والكافيهات.

وطالب مجلس إدارة الناديين جميع الكافيتريات والمحلات المؤجرة داخل النادى بفرعيه بمنع تشغيل الأغانى الهابطة من نوعية أغانى المهرجانات بداية من اليوم، وشدد المجلس على حظر المستأجرين من تشغيل الأغانى وحال مخالفة القرار سوف يتخذ المجلس كل الإجراءات القانونية التى تحفظ حق النادى وأعضاء الجمعية العمومية.

وكان هانى شاكر نقيب الموسيقيين قد تصدى لـ مطربى المهرجانات، وذلك من خلال إصدار قرار بمنع مطربى المهرجانات من الغناء نهائيا وتحذير كل المنشآت السياحية من التعامل معهم بما فى ذلك محمد رمضان الذى اتجه مؤخرا للغناء وإحياء الحفلات.

وأصدر بيانا جاء فيه إنه فى إطار الجدل المجتمعى الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التى باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغانى المهرجانات، والتى هى نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية فى كثيرٍ منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـ"مستمعى الغريزة"، وأصبح مؤدى المهرجان هو الأب الشرعى لهذا الانحدار الفنى والأخلاقى، وقد أغرت حالة التردى هذه بعض نجوم السينما فى المساهمة الفعالة والقوية فى هذا الإسفاف.

وأكد الفنان هانى شاكر أنه لا يقبل ما حدث مؤخرًا من تجاوز بالألفاظ فى حفل أقيم بإستاد القاهرة من مطربي المهرجانات، والتعدى بكلمات تخالف العرف القيمى وتتعدى على الرواسخ الثابتة للمجتمع المصرى، وأنه ومجلس النقابة سوف يعيدون النظر فى كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة فى ضوء المعايير والقيم التى يقبلها المجتمع.