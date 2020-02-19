مرتضى منصور يعتذر قبل «السوبر» تعرف على السبب

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الزمالك

الاهلى

السوبر

اعتذر المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن حضور مباراة كأس السوبر أمام الأهلي بالإمارات والمقرر له غدًا الخميس.

وكشف مصدر داخل القلعه البيضاء عن أن مرتضى منصور قام بإلغاء حجز الطيران الذي كان تم الحجز له من قبل الشركة الراعية.

وقدم مرتضي منصور الاعتذار عن عدم الحضور بسبب انشغاله ببعض الأعمال التي تخص النادي أيضا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك توج بالسوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه والأولى منذ عام 2003? بالفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف .

ويتواصل مرتضى منصور مع بعثة الزمالك عن طريق نجله أحمد مرتضى رئيس البعثة هاتفيا من أجل تحفيزهم للفوز بالمباراة وحصد اللقب الثاني في أقل من أسبوع.


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