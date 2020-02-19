أحمد عباس رئيسًا مؤقتًا للاتحاد العراقي

19 فبراير 2020 - 06:59 م

قرر السويسرى جيانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، تعيين أحمد عباس رئيسًَا مؤقتًا للاتحاد العراقى لكرة القدم خلال الفترة المقبلة لحين إجراء الانتخابات، حسيما ذكرت صحيفة "السومرية نيوز" العراقية.



وأضافت الصحيفة أن الفيفا خاطب الاتحاد العراقى بشأن إدارة شئون الاتحاد خلال الفترة الحالية بعد الاستقالة الجماعية لرئيس الاتحاد وجميع أعضائه فى الفترة الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفيفا وجه فى خطابه بتعيين أمين سر اتحاد الكرة الأسبق، أحمد عباس، لإدارة شئون الاتحاد العراقى لحين تشكيل هيئة مؤقتة.

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، أرسل فى وقت سابقا خطابًا رسميًا للاتحاد العراقى يخطره فيها بقبول المكتب التنفيذى لـ"فيفا" استقالة مجلس إدارة الاتحاد التى تقدم بها مؤخرًا خلال الفترة الماضية.

وقدم الاتحاد العراقى استقالة جماعية لأعضاء مكتبه التنفيذى، من أجل إنهاء أزمة المحاكم، بعد صدور أوامر بالقبض على رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود، ونائبه على جبار، على خلفية التلاعب بالنظام الأساسي للانتخابات التى أقيمت فى مايو عام 2018.

ووفقًا لموقع "المربد" العراقى فإن "فيفا" قال في خطابه الذي حمل توقيع الأمين العام فاطمة سامورا: "لاحظ "فيفا" التطورات المؤثرة في الاتحاد العراقي لكرة القدم، منذ سبتمبر 2019، والتي في النهاية أنتجت استقالة المكتب التنفيذي للاتحاد والأمين العام".

وواصل: "فى هذه الظروف، ووفقًا للمادتين 8 و2 من القانون الأساسى للاتحاد الدولى لكرة القدم، تقرر تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد العراقى.