  • الأربعاء 19 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر07:50 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مرتضى منصور

مرتضى منصور يعتذر قبل «السوبر» تعرف على السبب

طالبات- أرشيفية

طالبة جامعية لـ«أستاذها»:«يا تنام معايا.. يا أذبحك»

رمضان صبحى

حقيقة مشادة رمضان صبحي مع «كهربا»

علاء عبدالفتاح

إخلاء سبيل علاء عبدالفتاح وباقر وعلا القرضاوي

الطفلة جويرية ماهر

ولا «بيكا» ولا «شاكوش»..«فيروز الصغيرة» تنتظر من يكتشفها

الذهب

أسعار الذهب تصدم المواطنين وترتفع 13 جنيهًا

علي جمعة

من قال لزوجته «انتي طالئ» لا يقع الطلاق

ارشيفية

«نتنياهو» يجتمع بوزراء داخل مستشفى..تعرف على السر؟

محمد صلاح

هدية غير متوقعة من «صلاح» لطفل سوري

منظمة الصحة العالمية

«الصحة العالمية» تكشف عدد المصابين بـ«كورونا»في مصر

خسائر بالمليارات تلحق بشركة «آبل» بسبب فيروس كورونا

آخر الأخبار

ابل
ابل
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

انتشار "كورونا" بالمدارس.. ومجلس الوزراء يكشف الحقيقة

#

ارتفاع رهيب في أعداد ضحايا ومصابي فيروس كورونا

#

ووهان.. مدينة الأشباح الخالية من الحياة

#

الصين.. ارتفاع وفيات "كورونا" لـ479 شخصا

آبل

شركة أبل

فيروس كورونا

هواتف أبل

خسائر بالمليارات

أعلنت شبكة «سي إن إن» الأمريكية عن خسائر فادحة لعملاق صناعة الهواتف الذكية «آبل»، بسبب فيروس كورونا، حيث وصل حجم الخسائر إلى نحو 35 مليار دولار من قيمتها السوقية.

وأضافت الشبكة الإخبارية، أن أسهم شركة «آبل» تراجعت بنسبة 2.6% من قميته السوقية في أمريكا اليوم الأربعاء 19 فبراير، تزامنًا مع اعتراف الشركة بأن انتشار فيروس كورونا أضر بها أكثر مما كان متوقعا.

وتابعت أن انتشار الفيروس في الصين خلال الفترة الماضية قلل من عدد الأجهزة التي يتم تصنيعها في الصين ومنها هواتف آيفون.

وأضافت أن الشركة تتوقع أن إيراداتها لن تقترب من الرقم الذي حققته في الشهر الماضي.

وأغلقت عدد من الشركات الكبرى مقراتها في الصين خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي حصد قرابة الـ2000 قتيلا في الصين بمفردها، بحسب «سي إن إن».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» «حب في الزنزانة».. علاقة غرامية بين معلمة السجن وسجين
» إيران تعلن وفاة المصابين بفيروس كورونا
» المقاولون يدك شباك المصري برباعية.. ويتأهل لدور الـ8
» خسائر بالمليارات تلحق بشركة «آبل» بسبب فيروس كورونا
» ناديا «الشمس» و«الزهور» يمنعان تشغيل أغاني المهرجانات
» تناول وجبة فطور كبيرة يساعد على إنقاص الوزن
» أسطورة هولندا: محمد صلاح «غشاش» و«مخادع»
» تفاصيل الحالة الصحية للمصاب بكورونا في مصر
» «مدمنة جنس» نامت مع 130 رجلاً وتخضع للعلاج
» الصحف الإنجليزية تُحمل «صلاح» مسئولية الخسارة أمام أتليتكو
» مفاجأة.. «النقاز» ينتقل إلى هذا النادي 6 أشهر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:14 ص

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:38

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:24

  • مغرب

    17:50

  • عشاء

    19:20

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان