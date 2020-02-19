نجوم ليفربول ينقذون مُستقبل «صلاح»

19 فبراير 2020 - 08:09 م

تحدثت تقارير صحفية تركية عن الغضب الشديد الذي ظهر على النجم محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، عقب قرار استبداله من قبل الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز في مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني أمس الثلاثاء ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتلقى ليفربول أمس الثلاثاء، خسارته الأولى في عام 2020، بعدما سقط بهدف دون رد أمام أتلتيكو مدريد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وقام كلوب باستبدال صلاح في الدقيقة 72، ليدخل بدلًا منه زميله أليكس تشامبيرلين، وظهرت ملامح الغضب على اللاعب من قرار المدرب الألماني.

وأشارت صحيفة "الحرية التركية" في تقرير نشرته مساء اليوم الأربعاء، أن لاعبي ليفربول حذروا صلاح ونصحوه بمصافحة كلوب بعد استبداله، مشيرة إلى تعبيرات صلاح انعكست على قرار استبداله.

وأوضحت الصحيفة التركية إلى أن صلاح تابع الـ20 دقيقة المتبقية من المباراة على مقاعد البدلاء، واتجه مباشرة بعد اطلاق صافرة النهاية إلى غرف الملابس.

وكان من المحتمل أن تحدث أزمة خلال الفترة القادمة بين كلوب وصلاح حال عدم مصافحة الأخير للمدير الفني الألماني.

يذكر أن مشجعي ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، انتقدوا قرار استبدال كلوب لصلاح، فالبعض رأي أن التغيير كان قرارا ليس في محله من المدرب الألماني، وأن شامبيرلين بديل صلاح ليس يمتلك الفعالية التي لدى الفرعون.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الفريقان بعد 3 أسابيع، على ملعب الأنفيلد، وبالتحديد يوم 11 من شهر مارس المقبل.