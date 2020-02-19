  • الأربعاء 19 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر09:30 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الداعية السلفي «أبو إسلام»

الجنايات تخلي سبيل الداعية السلفي «أبو إسلام»

أداما ديانج، مستشار الأمين العام للأمم المتحدة

الأمم المتحدة: شيخ الأزهر بطل السلام الحقيقي

الجبير

السعودية تحسم الجدل بشأن التواصل مع إيران

حسن شاكوش

حسن شاكوش: «حكيم وسيد درويش غنوا أغاني مخلة اشمعنا أنا»

سقوط أمطار - أرشيفية

رياح وأمطار مثيرة.. الأرصاد تعلن طقس الـ24 ساعة القادمة

مانشستر سيتى

«البريميرليج».. بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي ووست هام

هندي يصلي لتمثال ترامب

فيديو.. «ترامب» يتحول إلى إله في الهند

أحمد الطيب، شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: نرفض هذا الأمر رفضًا تامًا

طالبات- أرشيفية

طالبة جامعية لـ«أستاذها»:«يا تنام معايا.. يا أذبحك»

صلاح

نجوم ليفربول ينقذون مُستقبل «صلاح»

فيديو.. «ترامب» يتحول إلى إله في الهند

آخر الأخبار

هندي يصلي لتمثال ترامب
هندي يصلي لتمثال ترامب
Advertisements

متابعات

أخبار متعلقة
#

«صفقة القرن» في القرآن.. «الشعراوي»: خدمة للإسلام والمسلمين

#

فيديو مسرب يضع ترامب في مأزق

#

بيلوسي تكشف عن أدلة جديدة تكفي لعزل ترامب

#

رد ناري من إيران على ترامب بعد إهانته للغة الفارسية

احتفل الهندي "بوسا كريشنا"، على طريقته بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة إلى الهند.

إذ أقام احتفالاً بمناسبة زيارة "بطله" إلى الهند في الأسبوع المقبل، وذلك بالصلاة إلى "تمثال ترامب".

إذ أن عامل البناء، البالغ من العمر 33 عامًا كان قد بنى تمثالًا بالحجم الطبيعي للرئيس الأمريكي في حديقته الخلفية في منطقة جانجون جنوبي الهند، حيث يؤدي طقوس الصلاة الهندوسية "بوجا" المخصصة عادة للآلهة.

وبدأ كريشنا عبادة ترامب قبل أربع سنوات مظهرًا حفاوة بالغة في الإطراء عليه، ومنذ ذلك الوقت، حول منزله المتواضع إلى مزار للرئيس الأمريكي.

وأضاف معبرًا عن مشاعر الحب إلى درجة التقدس لترامب: "لقد تحول حبي له إلى تقديس. لقد منحني سعادة هائلة. بدلاً من الدعاء للآلهة الأخرى، بدأت أصلي له"، بحسب صحيفة "ديلي ستار" الهندية.

غير أن الأمر أثار إزعاج عائلته الكبيرة، إذ يقول كريشنا: "أواجه صعوبات بسبب أقاربي. يقولون لي إنني أهينهم بين الناس. لقد أخبرتهم أنك مثلما تؤمن بـ "شيفا"، أؤمن وأعبد "ترامب"، لا يمكن لأي منا منع الآخر من القيام بذلك".

ولا يعد "كريشنا" الهندي الوحيد الذي يحب ترامب إلى درجة التقديس، وفي نيودلهي، بدأ أعضاء مجموعة "سينا الهندوسية"??، وهي مجموعة يمينية في التدرب على أغنية للترحيب بالرئيس الأمريكي، الذي من المقرر أن يصل إلى الهند يوم الاثنين في زيارة تستغرق يومين.

يقول أعضاء هذه المجموعة، إن "ترامب يشاركهم كراهيتهم للتطرف الإسلامي".

وأضاف زعيم المجموعة، سينا ??فيشنو جوبتا: "نحن نحب دونالد ترامب لأنه تحدث بصراحة عن مشاعره تجاه الهند، لقد قال صراحة إنه سيقضي على الإرهاب الإسلامي من جذوره، ولهذا أنا معجب به".

وزيارة ترامب المرتقبة إلى الهند هي أول زيارة من نوعها. وتبدأ الزيارة في 24 فبراير بزيارة مدينة أحمد آباد الغربية، حيث سيزور منزل الزعيم مهاتما غاندي، وسيلقي خطابًا في نحو 125 ألف شخص، على أن يتوجه إلى العاصمة نيودلهي في اليوم التالي.

شاهد الفيديو..



شاهد الصور..




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» عمان تعلن انتهاء فترة الحداد على السلطان قابوس
» أبطال أوروبا.. بث مباشر لمباراة توتنهام ولايبزج
» الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه
» السودان: لم نتعرض لضغوط أمريكية بشأن سد النهضة
» يبلغ من العمر 80 عامًا ويتقدم للتدريس بقنا
» مقتل مطرب شهير داخل شقته
» «حب في الزنزانة».. علاقة غرامية بين معلمة السجن وسجين
» إيران تعلن وفاة المصابين بفيروس كورونا
» المقاولون يدك شباك المصري برباعية.. ويتأهل لدور الـ8
» خسائر بالمليارات تلحق بشركة «آبل» بسبب فيروس كورونا
» ناديا «الشمس» و«الزهور» يمنعان تشغيل أغاني المهرجانات

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:14 ص

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:38

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:24

  • مغرب

    17:50

  • عشاء

    19:20

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان