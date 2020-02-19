السعودية تحسم الجدل بشأن التواصل مع إيران

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حسمت المملكة العربية السعودية، الجدل حول وجود اتصالات مع إيران وراء الكواليس.

جاء هذا في تصريحات لوزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم الأربعاء، والتي نفى فيها هذا الأمر، مطالبا إيران باحترام القانون الدولي، وسيادة الدول.

وقال الوزير السعودي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزيرة الخارجية النرويجية إيني ماري إريكسن سوريدي: "ليست لدينا أي قناة اتصال خلفية مع إيران، لأن موقفنا تجاه إيران واضح جدا. نريد من إيران الالتزام بالقواعد... نريد من إيران احترام القانون الدولي وسيادة دول أخرى".

كما اتهم الجبير إيران بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون دول أخرى، لافتا إلى أنه يتعين على طهران وقف "أنشطتها الخبيثة" إذا كانت تريد أن "يعاملها العالم بطريقة طبيعية".

وشدد على أنه بحث مع الوزيرة النرويجية واقع النزاع الفلسطيني الإسرائيلي والسبل المتاحة للمضي قدما في تسويته، والأوضاع في سوريا والعراق ولبنان، بالإضافة إلى فرص استثمارية جديدة تظهر في المملكة بفضل خطة الإصلاحات "الرؤية 2030".

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