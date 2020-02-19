حسن شاكوش: «حكيم وسيد درويش غنوا أغاني مخلة اشمعنا أنا»

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مطربو المهرجانات

قال حسن شاكوش، مطرب المهرجانات، إنه تعرض لخسائر مادية كثيرة بعد قرار نقابة المهن الموسيقية بمنعه من الغناء.

وأضاف «شاكوش»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»: «احترمت قرار النقابة وقعدت في البيت، ومنظمي الأفراح والحفلات حرروا محاضر ضدي»، متابعًا: «دي أول غلطة ليا والأب بيعلم ابنه لما يغلط».

وأرسل: «نعتبر مصطفى كامل وهاني شاكر قدوة لينا وعايزينهم يحتضنونا»، مشيرا إلى أن الألفاظ الخارجة التي تضمنتها أغنية بنت الجيران خلال حفل استاد القاهرة جاءت بسبب عدم التنسيق.

وأكمل: «المطرب الحكيم طرح أغنية اسمها ياجرسون صبلي كاس، والفنان سيد درويش ليه أغنية اسمها كوكايين».

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