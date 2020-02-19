الأمم المتحدة: شيخ الأزهر بطل السلام الحقيقي

وصف أداما ديانج، مستشار الأمين العام للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بأنها بطل السلام الحقيقي، معربًا عن تطلعه إلى التعاون مع مرصدالأزهر في مجال مكافحة خطاب الكراهية حول العالم.

وأضاف ديانج خلال زيارته مرصد الأزهر مساء اليوم، أنه "أصبح لزامًا علينا مكافحة التطرف العنيف والتصدي لرؤى من يسمون أنفسهم بالإسلاميين، ونشر فكر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف في شتى بقاع الأرض؛ نظرًا لإسهاماته المهمَّة في توعية الآلاف من البشر كل يوم".

وشغل ديانج العديد من المناصب الدولية، منها: مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى جمهورية مالاوي عام 1991، وأمين سجل المحكمة الجنائية الدولية بدولة رواندا عام 2001، بالإضافة إلى أنه كان عضوًا في مجلس إدارة المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية.