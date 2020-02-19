الجنايات تخلي سبيل الداعية السلفي «أبو إسلام»

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الداعية السلفي «أبو إسلام»
الداعية السلفي «أبو إسلام»
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أحمد سالم

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الجنايات

النيابة العامة

داعية سلفي

الاستئناف

أبو إسلام

رفضت محكمة الجنايات، اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم من النيابة العامة، على قرار إخلاء سبيل الداعية السلفي الشهير مالك قناة الأمة الدينية سابقا، أحمد محمود عبد الله، الشهير بالشيخ "أبو إسلام".

جاء ذلك عل خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية محظورة، حيث كانت نيابة الوايلي قررت إخلاء سبيل المتهم واستأنفت النيابة، وهو الاستئناف الذي تم رفضه، ليصبح قرار إخلاء سبيل المتهم نهائيا، وفقا لما أورده المحامي خالد المصري.

ويشار إلى أن المتهم انضم لتلك القضية بعدما خرج من السجن بعد قضائه عقوبة الحبس لمدة 5 سنوات في الحكم البات من محكمة النقض.

وذلك لإدانته بحرق الإنجيل وازدراء الأديان وتكدير الأمن العام، خلال المظاهرات أمام السفارة الأمريكية في القاهرة احتجاجا على فيلم مسيء للنبي محمد في سبتمبر 2012.


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