الزمالك يعلن الحرب ضد لاعبه الهارب

19 فبراير 2020 - 09:41 م

تحدث نصر عزام المستشار القانوني لنادي الزمالك في شئون الفيفا، عن موقف النادي بعد انتقال التونسي حمدي النقاز إلى فريق سودوفا الليتواني.

وأوضح أن الزمالك سيختصم النادي الليتواني ويتم تقديم شكوى ضده والمطالبة بحرمانه من القيد لمدة فترتين بداعي التوقيع مع لاعب بشكل غير شرعي وعقده مستمر مع الزمالك.

وأشار عزام إلى أن الزمالك سيطلب تعويضا ماديا من اللاعب والنادي ومضاعفة العقوبة على النقاز بعد توقيعه للنادي الليتواني.

وأكد أن تعديلات قوانين الفيفا الأخيرة تنص على اتخاذ الأحكام بشكل سريع في كل القضايا، مشددًا على أن قضيتي «النقاز» و«كهربا» لن تستغرق سنوات في الفيفا كما كان يحدث من قبل ولكنها ستنتهي في 2020.