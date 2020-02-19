بسبب المهرجانات.. طلب عاجل للبرلمان ضد وزيرة الثقافة

قدم النائب عبد الحميد كمال، اليوم، طلب إحاطة عاجل إلى على عبد العال رئيس مجلس النواب، لحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، بسبب انتشار ما أسماه بـ"الفن الهابط" وتاثيره على المجتمع.

وقال النائب في طلبه: "استنادا وإعمالا لنص المادة (134) من الدستور والمادة (197) من اللائحة الداخلية برجاء توجيه طلب إحاطة عاجلة إلى السيدة وزيرة الثقافة حول انتشار الأغاني وبعض الأعمال الفنية الهابطة بشكل يسئ إلى الذوق العام وأخلاقيات المجتمع، هذا الأمر يؤثر سلبيا على قوتنا الناعمة بالإضافة للتأثير السلبي على الأجيال القادمة والشباب مستقبل هذا الوطن".

وأوضح أنه يطلب من رئيس المجلس بتوجيه طلب الإحاطة العاجل عن الموضوع لأهميته إعمالا للدستور والقانون ولائحة المجلس مع إحالة الموضوع إلى لجنة الثقافة.