صديق مذيع التلفزيون المصري يكشف مفاجأة عن وفاته

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الإعلامي عمر نجيب

كشف صديق الفنان والإعلامي بالتلفزيون المصري عمر نجيب بعض التفاصيل المتعلقة بوفاته وما شعر به قبل الوفاة.

وقال الإعلامي عليان حسن الذي يعمل بقناة النيل للرياضة: الصديق المحترم الفنان والمذيع عمر نجيب، قابلته من أسبوع كان خارج من الحمام متوضي وكان شكله حزين ومكسور ومطفي، سلمت عليه وبقول له مالك يا عمر مش عوايدك قال لي: معلش الحاجة والدتي توفاها الله".

وأضاف عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك: "دلوقتي لسه صاحي لقيت خبر وفاتك يا عمر.. لم تنتظر كثيرا للقاء أمك.. الله يرحمك ويجمعك بها في الفردوس الأعلى".


وتوفي الفنان والإعلامي عمر نجيب ، أمس الأربعاء،  بعد معاناته من حالة سيئة بسبب وفاة والدته .

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