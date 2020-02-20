صلاح ينفعل بسبب هذا الأمر .. وكلوب يفاجئه برد غير متوقع

20 فبراير 2020 - 07:53 ص

كشفت مصادر صحفية عن حالة من الغضب سيطرت على نجمنا المصري محمد صلاح بعد تسرب تقارير حول رغبة ليفربول في بيعه الموسم المقبل بسبب مشاركته في الاوليمبياد مع منتخب مصر .



وعقد "صلاح" جلسة مع كلوب طالبه فيها بحسم مصيره مع ليفربول والرد على الشائعات التي تتحدث عن بيعه والتعاقد مع لاعبين من دوريات أخرى .



وطمأن "كلوب" صلاح ، مؤكدًا أنه من الركائز الأساسية له وأنه لن يسمح أبدًا بالمساس به تحت أي ظرف من الظروف .



وتعهد" كلوب" لصلاح أن يخرج في الإعلام ويرد على تلك الشائعات.



