» بعد شريف منير .. فنان شهير يوجه رسالة مفاجئة لـ منى فاروق

20 فبراير 2020 - 07:56 ص

وجه الفنان محمود البزاوي رسالة مفاجئة للفنانة منى فاروق بعد ظهورها في فيديو تهدد فيه بالانتحار بسبب تجاهلها بعد الفيديو المشين.



وقال الفنان محمود البزاوي في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : بضم صوتي لصوت صديقي العزيز شريف منير في دعم الفنانة منى فاروق .. رحم الله من تغافل لأجل بقاء الود .. ودوام المحبة .. وستر الذلة..والكمال لايكون لاحد من البشر الا لله .. قال خير البشر صلى الله عليه وسلم : (كل بني آدم خطاء ، و خير الخطائين التوابون ).



كان الفنان شريف منير قد خرج في تغريدة وأكد أنه يريد العمل مع منى فاروق .



و خرجت الفنانة المصرية منى فاروق وكشفت عن مواقف صعبة تتعرض لها بسبب الفيديو المشين الذي سُرب لها قبل أشهر.



و ظهرت الفنانة منى فاروق في فيديو لايف عبر حسابها بـ"انستجرام" لتتحدث عن رغبتها في الانتحار بسبب تعامل الناس معها بعد أزمة الفيديو الفاضح.



وقالت منى في "اللايف" : أنا آسفة إني خليتكم تشوفوني في حاجة غير لائقة .. ولو حد فيكم معندوش خطيئة ياريت يجي يموتني.



وأضافت: بقيت منبوذة ومحدش عايز يتعامل معايا .. وبقيت بفكر في الانتحار

ومش لاقية شغل .. ومعنديش غير حلين يا إما أعمل حاجة غلط يا إما أموت.



وأردفت: الناس كلها بقت بتكرهني وبقى عندي أزمة ثقة .. ومحدش عاوز يساعدني .



واستدركت: ممعييش فلوس ودايما عيانة والحل إني انتحر وأعتقد دا اللي هيحصل.



