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علقة ساخنة لفنانة شهيرة .. والشرطة تقبض على زوجها

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ضرب فنانة شهيرة

ألقت قوات الشرطة الأمريكية القبض على زوج فنانة شهيرة بعد قيامه بضربها في يوم عيد الحب.

وأبلغ أصدقاء الفنانة "هايدن بانيتيري" الشرطة عن تعرضها للعنف الأسري من زوجها "برايان هيركسون" .

وأشار الأصدقاء أن "هيركسون" كافأ زوجته بتوجيه ضربة قوية على وجهها يوم عيد الحب .

وأفرجت الشرطة عن الزوج بكفالة قدرها 5 آلاف دولار ، لكن هذا القرار لم يرضِ أصدقاء الممثلة الشهيرة الذين أكدوا أنها في خطر بسبب اعتياده تناول المشروبات الكحولية والاعتداء عليها.

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