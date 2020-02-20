» علقة ساخنة لفنانة شهيرة .. والشرطة تقبض على زوجها

20 فبراير 2020 - 08:42 ص

ألقت قوات الشرطة الأمريكية القبض على زوج فنانة شهيرة بعد قيامه بضربها في يوم عيد الحب.



وأبلغ أصدقاء الفنانة "هايدن بانيتيري" الشرطة عن تعرضها للعنف الأسري من زوجها "برايان هيركسون" .



وأشار الأصدقاء أن "هيركسون" كافأ زوجته بتوجيه ضربة قوية على وجهها يوم عيد الحب .



وأفرجت الشرطة عن الزوج بكفالة قدرها 5 آلاف دولار ، لكن هذا القرار لم يرضِ أصدقاء الممثلة الشهيرة الذين أكدوا أنها في خطر بسبب اعتياده تناول المشروبات الكحولية والاعتداء عليها.