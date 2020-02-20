» ملكة بريطانيا تدمر الأمير هاري و زوجته ميجان بقرار صادم

20 فبراير 2020 - 08:46 ص

لم يمر قرار الأمير هاري و زوجته ميجان ماركل بالتخلي عن منصبهما الملكي مرور الكرام مثلما تصورا.



وقررت ملكة بريطانيا اتخاذ قرار تأديبي بحق حفيدها و زوجته بعد إعلانهما تأسيس علامة تجارية تحت اسم sussex royal .



وأصدرت ملكة بريطانيا مرسوما بمنع الأمير هاري و زوجته من استخدام كلمة Royal (ملكي) في علامتيهما التجارية مما يتسبب لهما في خسائر مالية مهولة.



ودخل الأمير الشاب و زوجته في نقاشات مع القصر مع أجل التراجع عما حدث لكن تم إبلاغهما أن "القرار نهائي" ، وهو الأمر الذي يتسبب لهما في خسائر فادحة لأنهما استثمرا معظم مدخراتهم في العلامة التجارية.



لم يتوقف الأمر عند ذلك وإنما دفع الأمير و زوجته مبالغ مالية طائلة في تصميم الموقع الالكتروني الخاص بالعلامة فضلا عن طبع اسمها على القمصان والأقلام وهذا يتسبب لهم في المزيد من الخسائر.

