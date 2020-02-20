الغندور: أسطورة الأهلي زملكاوي هو وكل عائلته

20 فبراير 2020 - 08:50 ص

أشاد خالد الغندور - مقدم برنامج "زملكاوي" - بتهنئة أسطورة الأهلي ومدير الكرة بمنتخب مصر محمد بركات لنادي الزمالك بفوزه بالسوبر الأفريقي .



وقال "الغندور" : محمد بركات نجم أسطوري ، ونشأ في أسرة زملكاوي .. كان والده وجميع أشقائه وهو يشجعون نادي الزمالك .



وأضاف: بالتأكيد انتماؤه تغير بعد انتقاله للأهلي لكن هذا لا ينفي أنه كان زملكاوي .. وهذا ما أريد قوله .. من الطبيعي جدًا أن يلعب شخص زملكاي في الأهلي أو يلعب شخص أهلاوي في الزمالك ولا مشكلة في ذلك.



