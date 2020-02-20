بـ رسالة غامضة.. تركي آل الشيخ يثير الجدل قبل لقاء السوبر

أثار المستشار، تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، جدلاً واسعًا، وذلك بعد نشره صورة لمجموعة من الأسود، اعتبرها البعض رسالة غير مباشرة بشأن مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك، اليوم، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

ونشر تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، صورة لـ مجموعة من الأسود، وعلق بالقول : "اجتمع مع المجموعة التي لديها نفس الهدف الخاص بك".

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب محمد بن زايد بالإمارات مساء اليوم، الخميس؛ لمتابعة مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، الذى من المقرر أن يكون غاية فى القوة والإثارة فى ظل امتلاك الفريقين مجموعة من أبرز اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والبدنية المميزة.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة فى تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وستتم إذاعتها عبر قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة عبر قمر نايل سات التى تحمل تردد 12226 ومعدل ترميز 27500 والاستقطاب ومعدل التصحيح 3/4، إضافةً إلى إذاعتها عبر قناة "أون سبورت".