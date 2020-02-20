في إيران فقط.. مواجهة كورونا بالبخور

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مواجهة كورونا بالبخور في إيران
مواجهة كورونا بالبخور في إيران
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مواجهة كورونا

قم الإيرانية

البخور

تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي طريقة غريبة لمواجهة فيروس كورونا، حيث تقوم الحكومة في طهران بتعقيم المستشفيات بالبخور.

ونشر المدون محمد مجيد الأحوازي على حسابه في تويتر مقطع فيديو يظهر إحدى الممرضات وهي تقوم بعملية تعقيم من خلال البخور.

وعلق الأحوازي على مقطع الفيديو بالقول: "ليست مزحة.. ممرضات إيرانيات يقمن بتعقيم مستشفى روحاني في محافظة مازندران بالبخور لمواجهة فايروس كورونا".

وأضاف أن الممرضة الإيرانية تقول: بالحرمل (نوع بخور)  ذهبنا لمواجهة فايروس كورونا، وأكثر الأجهزة تطوراً التي نمتلكها لتعقيم المستشفى هو " الحرمل".

يأتي هذا في الوقت الذي اعترفت فيه الحكومة الإيرانية بعد طول صمت ونفي لعدم وجود كورنا بالبلاد عن وفاة حالتين بمدينة قم الإيرانية.

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