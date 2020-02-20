» قائمة "الدراويش" استعدادا لمواجهة بيراميدز

20 فبراير 2020 - 10:34 ص

أعلن الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للإسماعيلي، قائمة فريقه لمواجهة بيراميدز غداً الجمعة ضمن منافسات دور الـ 16 في بطولة كأس مصر.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي، محمد فوزي.

خط الدفاعي:باهر المحمدي، محمد هاشم، أسامه إبراهيم أحمد أيمن، إبراهيم أبو اليزيد، محمود البدري.

خط الوسط:محمود دونجا، محمد الضرف، محمد مخلوف همام طارق، محمد

صادق، احمد مدبولي، محمد الشامي، بيكيتي سيلفا، وجيه عبد الحكيم ، فخر الدين بن يوسف.

خط الهجوم .. باتريك كادو، بنسيون شيلونجو.