  • الخميس 20 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر12:34 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
السيسي

قرار عاجل من "السيسى" بشأن هذا الأمر

خسائر بالمليارات لشركات الطيران العالمية بسبب كورونا

خسائر بالمليارات لشركات الطيران العالمية بسبب كورونا

ارشيف

مروع.. مصرع 70 شخصا فى اصطدام 200 حافلة

محمود الجوهري

تزامنت ذكرى ميلاده مع " السوبر".. تفاصيل مثيرة عن الراحل" محمود الجوهري"

بوتين

سيدة تفاجئ "بوتين" بسؤال عن راتبه.. ماذا حدث

الخبز

"المصيلحي" يكشف مفاجأة بشأن الخبز المدعم

مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى الصين الأسبوع المقبل

مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى الصين الأسبوع المقبل

صلاح

وصف غير متوقع من نجم هولندا لـ"صلاح"

استقبال مهيب في بريطانيا للملك فيصل

استقبال مهيب للملك فيصل في بريطانيا قبل 53 عاما

مواجهة كورونا بالبخور في إيران

في إيران فقط.. مواجهة كورونا بالبخور

قائمة "الدراويش" استعدادا لمواجهة بيراميدز

الرياضة

ارشيف
الإسماعيلي
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

«جلال» يعلن قائمة المصري لمواجهة الأهلي

#

الكونفدرالية.. قائمة بيراميدز لمواجهة رينجرز النيجيري

#

«السلحدار» يعلن قائمة الإسماعيلي لمباراة بيراميدز

#

20 لاعبًا في قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك

دوري

بطولة

كأس مصر

كاس

السوبر

أعلن الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للإسماعيلي، قائمة فريقه لمواجهة بيراميدز غداً الجمعة ضمن منافسات دور الـ 16 في بطولة كأس مصر.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي، محمد فوزي.

خط الدفاعي:باهر المحمدي، محمد هاشم، أسامه إبراهيم أحمد أيمن، إبراهيم أبو اليزيد، محمود البدري.

خط الوسط:محمود دونجا، محمد الضرف، محمد مخلوف  همام طارق، محمد

صادق، احمد مدبولي، محمد الشامي، بيكيتي سيلفا، وجيه عبد الحكيم ، فخر الدين بن يوسف.

خط الهجوم .. باتريك كادو، بنسيون شيلونجو.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ظهرت منهارة وردت على فنان شهير: " أنا مش بنت شوارع"
» قائمة "الدراويش" استعدادا لمواجهة بيراميدز
» أيمن بهجت قمر: عمرو دياب عمل مهرجان
» ملكة بريطانيا تدمر الأمير هاري و زوجته ميجان بقرار صادم
» علقة ساخنة لفنانة شهيرة .. والشرطة تقبض على زوجها
» أول رد من حسن شاكوش على فضيحة الراقصة "سلمى"
» بعد شريف منير .. فنان شهير يوجه رسالة مفاجئة لـ منى فاروق
» ابنة مخرج شهير تتجه إلى الإباحية
» عمان تعلن انتهاء فترة الحداد على السلطان قابوس
» أبطال أوروبا.. بث مباشر لمباراة توتنهام ولايبزج
» الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:25 م

  • فجر

    05:14

  • شروق

    06:37

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:25

  • مغرب

    17:51

  • عشاء

    19:21

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان