استقبال مهيب للملك فيصل في بريطانيا قبل 53 عاما

20 فبراير 2020 - 11:20 ص

أعاد حساب تاريخ آل سعود مقطع فيديو تم نشره بدقة ممتازة أثناء الاستقبال المهيب للملك فيصل بن عبد العزيز في بريطانيا قبل 53 عاما.

وعلق حساب آل سعود على الفيديو المتداول بالقول: "كانت هذه الزيارة في عام 1387هـ/1967م وكان الأمير سلطان يرافق أخيه الملك فيصل في هذه الرحلة".

وتفاعل رواد تويتر مع مقطع الفيديو، حيث علق أحدهم: "السلام عليكم.. رحم الله الملك فيصل وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.. وجميع المسلمين".

يذكر أن الملك فيصل ولد في 9 أبريل 1906، وهو ملك السعودية الثالث والابن الثالث من أبناء الملك عبد العزيز الذكور.

وقد تولى مقاليد الحكم في 2 نوفمبر 1964م بعد عزل أخيه غير الشقيق عن الحكم الملك سعود بسبب حالته الصحية.



