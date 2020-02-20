تزامنت ذكرى ميلاده مع " السوبر".. تفاصيل مثيرة عن الراحل" محمود الجوهري"

20 فبراير 2020 - 11:33 ص

تحل اليوم ذكرى ميلاد الجنرال الراحل محمود الجوهرى، أكبر المدربين فى تاريخ الكرة المصرية والعربية والأفريقية.

ولد الجوهرى 20 فبراير عام 1938، وعمل ضابطاً فى الجيش المصرى وشارك فى حرب أكتوبر عام 1973، وتوفى فى 3 سبتمبر من عام 2012 فى الأردن.

الجوهرى هو أول من درب فريقى الأهلى والزمالك، وحقق معهما الكثير من الإنجازات لكلا الفريقين، فقد نجح فى الفوز بأول بطولة أفريقية فى تاريخ الأهلى وهى دورى أبطال أفريقيا عام 1982، كما نجح مع الزمالك فى الفوز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى عام 1993، والفوز بكأس السوبر الأفريقى.

كما حقق مع المنتخب القومى بطولة أمم أفريقيا عام 1998 ليكون أول مدرب يفوز بالأمم الأفريقية لاعبًا ومدربًا، حيث حصل على الكأس مع منتخب مصر عام 1957 و1959 وكان هداف البطولة.

كما عمل "الجوهرى" خارجيا ودرب عدد من الأندية خارج مصر، وحصد بطولات عديدة مع الهلال السعودى واتحاد جدة، والشارقة والوحدة الإماراتيين وقاد منتخب عمان فى كأس الخليج عام 1996.

أسس نظام الاحتراف فى مصر عام 1990، وشجع بعض اللاعبين المصريين على خوض تجربة الاحتراف فى أوروبا وعلى رأسهم هانى رمزى وأحمد حسن وغيرهم.

وبعد صراع قصير مع المرض استمر ثلاثة أيام تعرض خلالها لجلطة دماغية أدت إلى نزيف حاد بالمخ، لينقل على أثرها لأحدى المستشفيات الكبرى فى العاصمة الأردنية عمان حيث أعلن الأطباء عن وفاته إكلينيكيا صباح يوم 3 سبتمبر عام 2012م.

أقيمت له جنازة عسكرية في الأردن شارك فيها الأمير علي بن الحسين، ثم نقل إلى القاهرة في طائرة عسكرية، لتقام عليه جنازة عسكرية مهيبة تقديرًا له.