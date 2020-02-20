سيدة تفاجئ "بوتين" بسؤال عن راتبه.. ماذا حدث

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فلاديمير بوتين

راتب

سيدة

سان بطرسبرغ

تعرض الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى موقف محرج من سيدة في مدينة سان بطرسبرج، وذلك بعد سؤالها اذا كان يستطيع العيش براتبها الضئيل، مقارنة ذلك براتبه الضخم، وفق قولها .

 وتواجد فلاديمير بوتين، بمدينة سان بطرسبرج، لتخليد الذكرى العشرين على رحيل مرشده السياسي، وعمدة بطرسبرج السابق أناتولي سوبشاك.

وبينما كان يلتقط الصور التذكارية مع بعض المواطنين، تقدمت منه سيدة، تسأله: «هل ممكن أن تعيش براتب قدره  10800 روبل،مما وضعه في موقف محرج.

ورد بوتين على السؤال، قائلا: "إنه أمر صعب للغاية"، فتعلق السيدة: "أظن أن مرتبك الشهري على الأرجح 800 ألف روبل، اي نحو 13 ألف دولار"، ويعلق: "نعم، ولكن هناك من يحصل على أجر أعلى مني".

وأخبرت السيدة بوتين، بأنها تدفع ما لا يقل عن ألف روبل عندما تذهب للبقال، وفواتيرها الشهرية لا تقل عن 4 آلاف، وتعيش على إعانات العجز، فرد على حديثها حول تكاليف الحياة اليومية: "أنت على حق، لا يزال لدينا الكثير من المشكلات الاجتماعية التي يتعين على الحكومة حلها ونعمل بالفعل على حلها".


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