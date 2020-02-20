مليار و235 مليون جنيه.. تفاصيل أكبر قضية غسيل أموال

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الداخلية

إحباط

مليار جنيه

غسل اموال

بريد مطروح

تمكنت وزارة الداخلية من الكشف عن واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال، حيث تم ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إنشاء حسابات بريدية صورية من بينها حسابات لأشخاص متوفين ومسافرين خارج البلاد أو لأشخاص دون علمهم، أو لشركات وهمية.

وقام التشكيل العصابي بالأعمال غير المشروعة نظير حصولهم على نسبة من تلك الأموال، وتمويل أنشطتهم فى الاتجار بالنقد المحلى والأجنبى وتجميع مدخرات العاملين بالخارج والهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات، وقيامهم بأعمال الإخفاء والتمويل على تلك الحسابات.

وأضافت الوزارة في بيان لها على صفحتها الرسمية في فيس بوك، أنه بناء على معلومات أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام ومن خلال تتبع خطوط سير حركة تلك الأموال تم تحديد المبالغ النقدية المتعامل عليها، والتي بلغت (مليار وتسعة وستون مليون جنيه ).

وأوضحت أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهداف عناصر التشكيل وضبط 6 من موظفى مكتب بريد مطروح ، 6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على عدد 10 حسابات من مكاتب بريد بعدد 4 محافظات ، وعدد 5 مستفيدين " مقيمين بمحافظة مطروح " تؤول إليهم تلك الأموال.

كما تمكنت من ضبط تشكيل عصابى آخر تخصص فى ذات النشاط مكون من ( 3 موظفين بمكتبى بريد "برج العرب، المرج"، وعدد 9 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على تلك الحسابات والقائمين على تغذيتها من 6 محافظات.


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