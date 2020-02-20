5 قرارات مهمة من "السيسي" بشأن القضاء

20 فبراير 2020 - 01:42 م

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 70 لسنة 2020 بتعيين محمد أحمد حبيب رئيس المحكمة من الفئة "أ" رئيسا من الفئة "أ" بالنيابة العامة بمكتب النائب العام اعتبارا من 1 أكتوبر 2019.

كما أصدر الرئيس قرار رقم 71 لسنة 2020 بتعيين القاضى إيهاب أحمد شحاته أبو زيد المحامى العام بالنيابة العامة قاضيا بمحكمة استئناف أسيوط.

وأصدر قرار رقم 72 لسنة 2020 بتعيين القاضى أحمد فؤاد يوسف غانم المحامى العام بالنيابة العامة قاضيا بمحكمة استئناف قنا.

والقرار رقم 73 لسنة 2020 بتعيين القاضى أحمد جمال حسن الأبرق المحامى العام الأول بالنيابة العامة نائبا للرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.

والقرار رقم 74 لسنة 2020 بتعيين أحمد حلمى عبد العظيم أبو بكر الرئيس من الفئة "أ" بالنيابة العامة لدى محكمة النقض رئيسا من الفئة "ب" بمحكمة بنى سويف.